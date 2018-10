‘Los años sirven para el papeleo de la cédula’: Róbinson Zapata

Una vez más en una serie desde el punto penal, Róbinson Zapata fue figura con Independiente Santa Fe. En esta oportunidad no lo hizo atajando, sino que de sus pies salió el cobro con el que le ganaron a Millonarios y se metieron en los cuartos de final de la Copa Suramericana.

“Es motivo de felicidad. Creamos opciones en peloto quieta, fuimos peligrosos llevamos peligro a ellos. Es importante por la hinchada, era por ellos y nuestra familia, la actitud se dio. El fútbol es lindo, nos devolvió algo que en Manizales se nos fue. Felicitar a un digno rival. Fueron partidos muy cerrados, venimos trabajado muy bien. Contra Cali se perdió, pero fue un partido mentiroso porque creamos mucho. Seguimos trabajando, pero con los pies en nuestra tierra”, comentó.



Además, volvió a ser interrogado por su gran nivel a su edad y él solo aseguró que lo más importante es trabajar como un joven y teniendo claros sus objetivos.



“Los años sirven para el papeleo en la cédula o cuando te preguntan fecha de nacimiento. Es ser competente disciplinado. Soy el más muchacho, es tener el alma joven, disfruto mucho eso. Hemos venido trabajando bien y no hay que ser inferiores a los retos”, añadió.



Y finalmente dijo: “Nos regocijamos en nuestro trabajo, en la Liga solo hemos perdido dos partidos, tratamos de ser homogéneos línea tras línea. La opción de los penales es una opción que puede estar. Nos hubiera no gustado ir a los penales y no poner a sufrir a nuestra familia”.



