Reinaldo Rueda no quedó satisfecho por el empate contra Colombia

Reinaldo Rueda fue contundente al decir que Chile enfrentó a una Selección Colombia bastante potente y mostró su inconformidad por lo que mostraron sus jugadores, aunque reconoció que tienen margen de mejora.

Análisis. Faltó la profundidad para llegar a más situaciones de finalización. Fue un partido muy parejo, muy disputado en la mitad del campo, con muchos duelos. Tuvimos un comportamiento aceptable, contra un seleccionado que sabíamos lo que buscaría y que demostró en este partido, ayudado por la afición tan grande que tuvo de aliada como es la colombiana.



Colombia. Tuvimos un partido durísimo contra una selección potente como Colombia. No hay un balance negativo, pero sabemos que podemos seguir mejorando. Ellos tienen unas características importantes en la parte atlética y técnica.

Tranquilidad. Siempre vamos a exigirnos, de no ser conformistas, de seguir mejorando. Uno como entrenador no está satisfecho. Uno conoce lo que pueden dar los jugadores. Faltó el gol, más acompañamiento y más por lo que se vio en la semana.



Rivales suramericanos. Nunca se quiere el partido contra un rival suramericano, porque creo que nos estamos desgastando. Creo que no es ideal. Hay que buscar otras culturas. En la medida de que haya equilibrio para asimilar el resultado sabiendo que es un partido de preparación es bueno.



