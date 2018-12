'Es el momento de tomar medidas y empezar a ser ejemplo': Schelotto

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que el hecho de que no se pueda jugar la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River Plate en Argentina y sea en Madrid es "lamentable" y es "el momento de tomar medidas".

Sobre los hechos que no dejaron que el partido se jugará en el Monumental...

"Lo que pasó hace 15 días pasa mucho en el fútbol sudamericano y en el argentino, y es lamentable. Es momento de cambiar, que no se pueda jugar un River-Boca en Argentina es lamentable y es el momento de tomar medidas y empezar a ser ejemplo", manifestó el técnico este viernes en conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las Rozas.

La final de la Copa...

"Se ha dado una Copa Libertadores muy difícil" y "Lo que pasó hace quince días no lo podemos aceptar, pero como argentino me duele que no se juegue en Argentina. Los hinchas nos despidieron con afecto y amor. Queremos ganar por ellos. La demostración de cariño para nosotros y para el club fue increíble. Ojalá le brindemos la copa al hincha"

¿Cómo espera el partido?

"El partido del domingo, por más que sea un Clásico entre Boca y River, no creo que vaya a ser atractivo en lo visual sino trabado. Incluso quizás no se vea lo mejor de River y de Boca. Va a ser un partido entre dos equipos que quieren ser campeón. Se ha dado una Copa Libertadores muy difícil. A partir de cuartos de final, la mayoría de los equipos ya habían sido campeones. Se ha disputado en un nivel altísimo en lo táctico y técnico. Boca y River se impusieron a rivales muy duros y con mucha historia en la Copa Libertadores"

La final en el Santiago Bernabéu

"Es una final de Sudamérica y se debía jugar en Sudamérica" - "Necesitamos tiempo para demostrar que hemos madurado. Lo que pasó hace quince días pasa mucho en Argentina y es lamentable. Es momento para tomar medidas. Cuando era futbolista no pensaba en el miedo de ganar o perder. Quería ganar para ser mejor que el rival. Tanto a Boca como a River hay que reconocerles dónde han puesto el fútbol argentino. Ahora, el domingo uno va a ganar y otro va a perder. Como escenario, la cancha del Real Madrid es excelente. Lo que pasó hace quince días no lo podemos aceptar, pero como argentino me duele que no se juegue en Argentina"

¿Cómo planificará el equipo?

"Sabemos que si atacamos hacemos gol. Una de las características de Boca desde que soy entrenador es que ataca y hace goles. El resultado de la Copa Libertadores tendrá que ver en el análisis que pueda hacer cualquier persona de mis tres años en Boca. No sé si va a ser definitivo para mi continuidad o no. No es momento de hablar de mi contrato, de seguir o no seguir, sino de estar enfocados en la final del domingo" - "Tengo el equipo claro. Podemos jugar con dos puntas o tres delanteros. Con tres delanteros hemos llegado hasta acá y con dos delanteros jugamos el primer partido y salió bien, al menos en la parcela ofensiva. Tengo claro cómo hacerlo"













EFE