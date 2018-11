‘El fútbol no es violencia y se resuelve con goles’: Domínguez

Luego de la reunión de la Conmebol con los presidentes de River Plate y Boca Juniors, en la que se definió que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores será el 8 o 9 de diciembre, el presidente del máximo organismo del fútbol suramericano, Alejandro Domínguez, se mostró muy incómodo por los actos de violencia vividos en Argentina.

“La presidencia decidió que se juegue la final, sujeto a lo que se defina en la Comisión Disciplinaria, el sábado 8 o domingo 9 fuera de territorio argentino, porque no están dadas las condiciones para que se pueda jugar en ese país”, aseguró.

Domínguez recalcó que la violencia no tiene espacio en el fútbol y que no se puede confundir la pasión con violencia.



“A la familia del fútbol, a los amantes del deporte quiero decirles que el fútbol no es lo que se vivió este fin de semana, eso es una enfermedad que hay que erradicar. La violencia no es parte del fútbol. Hago una reflexión, la pasión se confunde con violencia. La verdad no sé en qué momento se confundió que ganar y perder es de vida o muerte. El fútbol es un deporte de muy buenos valores, el respeto y la lealtad al rival es un valor. Sin rival no hay fútbol, no es posible que haya esos actos”, comentó.



E insistió: “Mi pedido a ambos presidentes, independientemente de que ellos defienden sus derechos y los de sus instituciones, es que se envíe es el mensaje correcto. El fútbol hace amigos, nos une y creó esto. No hay lugar para los violentos. No podemos permitir a nadie que mal interprete que los estadios de fútbol son espacios de violencia. El lugar del fútbol es con nuestros cracs, con lo que hicieron posible de que lleguen a esta instancia final, ganaron ellos, no ganaron los violentos los partidos. Respetemos la vida y al trabajo, de ir con certidumbre”.



Y finalmente aseguró que el fútbol debe mostrar los buenos valores y que las rivalidades no se resuelven con violencia, sino con goles.



“Mi pedido hoy a los presidentes es que manden el mensaje correcto de que debemos identificar que es una enfermedad. Siendo presidentes de los clubes más importantes de la Argentina les pedí que manden el mensaje correcto de respeto. Ellos tienen la obligación de demostrar los buenos valores que genera el fútbol. Mi pedido de ser humano es que manden el mensaje correcto, el fútbol no es violencia y se resuelve con goles”, concluyó.



