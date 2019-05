‘Somos Argentina y vamos a competir’: Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi, defensa de la selección argentina que participará de la Copa América de Brasil 2019, dijo que la Albiceleste intentará "llegar hasta el final y levantar la copa".

Objetivo. “Somos Argentina y vamos a competir. Dios dirá hasta qué instancia llegamos, intentaremos llegar hasta el final y levantar la copa, que es deseo nuestro y de todo el país”.



Nueva oportunidad. “Es una nueva oportunidad para ganar algo. Hay chicos nuevos que quieren pelear un puesto en el once para llevar a Argentina a lo más alto. Ojalá que en esta Copa américa, para el bien de todos, podamos consagrarnos. Vamos a trabajar para poder llegar a las instancias finales y poder obtener la Copa.



Cambios de entrenadores. “Es complicado, no hay mucho tiempo de trabajo. Se complica un poco, pero la selección te obliga a adaptarte lo más rápido posible a lo que pide, lo que quiere. Con trabajo se puede formar un buen sistema de juego y tratar de implementarlo dentro del campo”.



Lionel Scaloni. “Lio quizás no tenga la experiencia de un entrenador pero sabe mucho de fútbol, conoce los sistemas. Están los ayudantes que también lo aconsejan, tanto Walter (Samuel) como el Ratón (Fabián Ayala) y (Pablo) Aimar. Están trabajando para que el día que nos toque enfrentar a Colombia lo podamos hacer de la mejor forma”.



César Menotti. “Las palabras de él son importantes para el grupo, para la selección. Apoya siempre al jugador, trata de protegerlo”.



Renovación. “Es importante darle tranquilidad a los nuevos, aconsejarlos, pero si están en la selección es porque se lo ganaron. Estamos en una etapa de transición, el poco tiempo de trabajo que tenemos hay que aprovecharlo de la mejor manera. Trataremos de encontrar un sistema”.



EFE