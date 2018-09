‘Los cruces de fases de equipos del mismo país son complicados’: Russo

Millonarios empató 0-0 contra Santa Fe en el partido de ida por los octavos de Copa Suramericana, pero tuvo pocas opciones de gol y con César Carrillo expulsado, por lo que no estará en el duelo de vuelta.

“Más allá del gusto, el rival tiene una forma de jugar que si no controlamos nos llevan por delante. En algún momento nos costó con la pelota y las situaciones más claras fueron nuestras, con muy poco. Este tipo de partidos son así, nadie te regala nada. Cometimos un error en la expulsión y eso nos cuesta mucho. Sabemos que son partidos de 180 minutos”, dijo Miguel Russo.



Sobre el rival, el entrenador argentino expresó que lo habían estudiado muy bien, sobre todo el juego aéreo y eso fue uno de los pilares para plantear el juego.



“Es un equipo que no sale jugando del fondo y había que estar preparado para la pelota parada. Había que estar atento en el juego aéreo. Después de los 20 agarramos el balón y el juego fue otra cosa y había que estar preparado para juego”, explicó.



También dio su explicación a un 0-0 que dejó poco fútbol bueno y mucha falta y pierna fuerte en la mitad del campo.



“Nunca me voy tranquilo, siempre hay cosas para mejorar. Los cruces de fases de equipos del mismo país siempre son complicados. El juego fue cortado, si jugábamos livianito nos llevan por delante, en este tipo de partidos se necesita jugar así”, finalizó.



El juego de vuelta será el próximo 2 de octubre y será el azul quien oficialice en condición de local.