‘Ha sido muy intenso durante toda la temporada’: Klopp

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, declaró este sábado no tener "palabras" para definir sus sensaciones después de ganar la Liga de Campeones al Tottenham (2-0).

"Increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada. Hemos ganado, hemos marcado dos goles. Todo para esta gente. No tengo palabras”, dijo.



Y terminó sus declaraciones diciendo: “Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas. Ellos (su afición) han sufrido mucho más que yo", dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

EFE