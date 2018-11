‘Mi equivocación fue creer que la palabra era suficiente’: Osorio

Este martes, Juan Carlos Osorio volvió a hablar sobre los vínculos que lo acercaron en algún momento a la Selección Colombia, sin embargo, por primera vez, confirmó que las charlas con quien lo acercó a la Federación fueron informales y su error fue creer que el contacto era oficial.

Yo considero que la equivocación fue mía en creer que la palabra de ellos era suficiente. Cuando yo doy mi palabra la cumplo y creí que iba a ser igual FACEBOOK

TWITTER

En comunicación con Caracol Radio, Osorio aseguró: “Sí hubo acercamientos de parte de la Federación, como ellos dirán, no fue oficial y ese fue mi error, en una charla informal me dijeron. Como no es oficial no voy a ahondar en detalles. Yo considero que la equivocación fue mía en creer que la palabra de ellos era suficiente. Cuando yo doy mi palabra la cumplo y creí que iba a ser igual”.



El entrenador de la selección de Paraguay volvió a decir que el no trabaja por contratos, pero dejó claro que su vínculo con los paraguayos está firme. “Yo nunca me he aferrado a un contrato, ni trabajo por dinero, lo necesito como cualquiera para sostener a mi familia, pero yo en el fútbol estoy por logros, objetivos y ojalá por títulos. Igual que en Nacional, Sao Pablo, México, en el momento que mis jefes no estén satisfechos conmigo, me lo dirán, y no hay lío; y al revés también. Por ahora en Paraguay estoy a gusto, y cuando lo esté lo haré saber.



Y agregó: “Yo estoy cumpliendo a cabalidad con ellos, más allá de los contratos. Más allá de la presión que uno tiene con su profesión. Yo estoy orgulloso de estar en Paraguay, daré lo mejor, al 100 por ciento. Estaba terminando de definir la convocatoria de Paraguay. Hay gente que está a favor y en contra de nuestro trabajo, eso es normal”.



DEPORTES