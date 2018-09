Pékerman asegura que de él dijeron 'mentiras y barbaridades'

Con una sonrisa y la tranquilidad de haber cumplido con su deber, José Pékerman decidió dar un paso al costado de la Selección Colombia. “Estoy muy feliz”, fue el mensaje que repitió una y otra vez en la rueda de prensa que dio en Bogotá para anunciar el fin de su ciclo. Eso sí, les dejó un mensaje a quienes especularon sobre su salida. "La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí... pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande".

Hemos dejado todo, pero esto continua y siempre esperando lo mejor de la Selección para el futuro FACEBOOK

TWITTER

“¿Qué es lo que pasa tan importante?”, fue la pregunta que le hizo al grupo de periodistas que querían obtener sus palabras. Después de ese inicio para calmar los ánimos, el argentino recitó unas palabras de agradecimiento para los que fueron sus dirigidos y todo el país.



“Estoy muy feliz de participar en esta charla, una conversación muy amena, a la altura de lo que merece la Selección Colombia. Quiero agradecerles a todos. Como lo he dicho en todos los partidos con esa camiseta tan hermosa, en cada gol que hacíamos yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos”, dijo.



Luego, se tomó un momento para pedirle perdón a su hija colombiana por la decisión de dejar la Selección Colombia, luego de volverla a posicionar a nivel mundial.

“Pedirle disculpas a mi hija colombiana que debe estar llorando, mostrarle mi deseo de haber cumplido como lo debe hacer un profesional. Entender la ilusión y esperanza de los colombianos que venía muy caída y haber fortalecido ese vínculo de sentir la camiseta en todo el mundo”, añadió.

También tuvo tiempo para resaltar los valores del jugador colombiano, que fueron muy importantes en este proceso en el que se llegó a los cuartos de final del Mundial de Brasil-2014 y a los octavos de final del Mundial Rusia-2018.



“La disposición del futbolista colombiano de representar la camiseta es muy alta. De tener las habilidades para poder lucirla y mostrar lo que pueden lograr. Les deseo la mejor de las suertes y siempre estaré pendiente de lo que es Colombia, en el fútbol y como país. Está unida por siempre para nosotros. Ojalá los éxitos continúen y todos los que plantean exigencias no se peleen, el fútbol es de mucha pasión y espero que tengan claridad de pensamientos. Hemos dejado todo, pero esto continua y siempre esperando lo mejor de la Selección para el futuro”, así finalizó su intervención.

Momento de tensión

Una vez Pékerman terminó sus palabras, se le dio paso a una corta ronda de preguntas. Allí, el entrenador argentino llamó la atención por todo lo que se especuló de su salida y los términos en los que estaban. El exestratega de la Selección se exaltó.



“No hubo desacuerdos. No hubo ningún tipo de condicionamientos. Le han hecho mucho daño a la Selección. Ojalá todos se unan. Apoyen a la Selección desde el lugar que esté. La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí... pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande”, dijo Pékerman.



Pékerman insistió en que nunca pensó en un proyecto diferente al de la Selección Colombia y a futuro no lo piensa. “Yo no me ofrezco a ningún lado. Espero que se acabe mi contrato, no empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Vivo en Colombia permanentemente. No salí de Bogotá. Solo estuve por fuera del país cuatro días. Cómo pensar en qué voy a hacer si yo no duermo desde que se acabó el Mundial. En este proceso perdí a mi madre, no pude estar. Casi no puedo continuar y siempre el compromiso está primero”.



“La dirigencia tiene que tomar sus decisiones, igual que nosotros. No nos podemos equivocar y confundir los roles. Hay que mirar hacia adelante, ver qué es lo mejor con argumentos y base, que el margen de error sea el menor”, añadió el argentino.



Finalmente, el entrenador le dejó un mensaje a toda la hinchada, jugadores y al pueblo colombiano: “No estemos conformes con lo que hemos hecho hasta ahora, hay un camino duro que se ha hecho hasta ahora y hay que continuar”.



DEPORTES