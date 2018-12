'Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré': James

James Rodríguez entregó unas declaraciones durante una reunión con fanáticos del Bayern Múnich, en las que hace una evaluación de su temporada en el equipo y se refirió a su futuro.

James reconoce que no ha tenido la participación ideal en el equipo titular, en comparación con su primer año en el club.



"La situación en comparación con el año pasado es, por supuesto, completamente diferente. Con el nuevo cuerpo técnico ya no juego tanto", dijo James.

"En comparación con el año pasado es, por supuesto, completamente diferente. Bajo el nuevo cuerpo técnico, ya no juego tanto"

James sabe que su situación es compleja, porque además se encuentra recuperándose de una lesión. Por eso afirma que le gustaría quedarse, pero que si se tiene que marchar del Bayern, lo hará.

"No puedo prometer nada. Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré. Me gustaría quedarme, porque siento el amor de los fanáticos, tanto aquí como en toda la familia del Bayern", explicó el volante.

James Rodríguez visiting a Bayern fanclub in Straubing [Bastian Häns/Idowa] pic.twitter.com/Gm4IwZGC84 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 3 de diciembre de 2018

James tiene contrato con Bayern hasta mediados del 2019 y si el club quiere retenerlo deberá pagar 42 millones de euros. Mientras tanto, crecen los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid o su partida a otro club.



El colombiano también se refirió a la evolución de su lesión: "Me siento muy bien por ahora. Quiero estar completamente listo de nuevo en una a dos semanas", dijo.



