‘Vengo a dar lo mejor, uno aprende de los errores’: Cardona

Edwin Cardona volvió a jugar con la Selección Colombia y mostró un gran rendimiento. Tuvo movilidad y siempre puso a jugar a sus compañeros. Fue un buen regreso el que tuvo el jugador de Pachuca.

“Primero agradecido con Dios y con el profe (Carlos Queiroz) de darme la oportunidad de volver a estar acá. Uno disfruta cuando se pone esta camiseta y vengo a dar lo mejor de mí”, dijo en entrevista con el ‘Gol Caracol’.

El futbolista afirmó que llega más maduro por todo lo que vivió y que con eso que aprendió todo es para aportarlo a la Selección Colombia. “Vengo a aportar mi granito de arena. Estoy un poco más maduro, se aprende de los errores y contento de volver a vestir la camiseta”.



Finalmente, Cardona aseguró que le pidieron comenzar desde atrás para generar juego y tener más visión de juego.



“El profe (Queiroz) me dijo que jugara desde atrás, y ya lo había hecho con el entrenador anterior. No se me hace difícil cuando uno se perfila ve un poco más de juego”, concluyó.



DEPORTES