Valverde no asegura la presencia de Messi contra el Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no dio pistas sobre el estado de Lionel Messi en la víspera del clásico de semifinales de Copa del Rey de este miércoles en el Camp Nou frente al Real Madrid y aseguró que, hasta el último momento, todo irá en función de las sensaciones del '10'.

"Sé que queda una sesión (de entrenamiento, esta tarde). Veremos cómo está, si la puede hacer, si la puede completar, y si puede estar en condiciones", dijo Valverde sobre Messi.



El preparador extremeño subrayó que no es "partidario de correr riesgos" y que los futbolistas "si tienen riesgo de lesión siempre van con el freno de mano puesto y en partidos como el de mañana no se puede ir con el freno de mano".



Valverde negó que el planteamiento del Barcelona vaya a cambiar mucho en función de si juega Messi o no, aunque apuntó que todo el mundo sabe "el jugador que es Leo (Messi) y lo que transmite al equipo y al público".



El entrenador azulgrana se refirió también a Dembélé, que en la tarde de este martes se reincorporará al grupo tras quince días fuera por un esguince de tobillo, aunque, como con Messi, Valverde no quiso descubrir sus cartas.



"Ayer (lunes) hizo algo aparte, no con el grupo, para probarse hoy (martes) con el resto y ver qué sensaciones tiene", admitió el técnico sin dar ningún otro indicio del estado del francés.



El entrenador azulgrana, como hizo su homólogo madridista, Santiago Solari, se refirió al calendario, asunto al que quiso quitar hierro. "El calendario es apretado para todos. Algunas veces te toca descansar más y otras menos. A nosotros nos tocó con el Sevilla descansar menos e ir más apretados. Nada raro y nada especial. Nos ha pasado a todos alguna semana", señaló.



Fruto de esa acumulación de partidos, Ernesto Valverde reconoció que tanto este miércoles como el próximo domingo ante el Athletic Club en San Mamés podría hacer algún cambio, pero recordó que después tendrá seis días de descanso antes del siguiente partido contra el Real Valladolid.



En cuanto a las variantes en su plantilla, destacó tanto al brasileño Arthur, "cada día más metido en el juego vertical", como al chileno Arturo Vidal, un hombre que " bien de entrada o bien cuando ha salido desde el banquillo siempre ha dado cosas" al Barça.



Valverde enfatizó el buen estado de forma del Real Madrid, del que espera "la mejor versión, la que se está viendo en los últimos partidos". Por ello, consideró que es "una eliminatoria absolutamente abierta".



Preguntado por el extremo madridista Vinicius Jr, el entrenador del Barcelona aseguró que es un jugador "con desparpajo, rapidez, es joven y se atreve a ir contra el rival".



EFE