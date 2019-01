‘Estoy desesperado’: padre de Emiliano Sala

Los 2500 habitantes que residen en Progreso, la pequeña localidad del departamento Las Colonias, 76 kilómetros al norte de esta capital, están shockeados. No pueden creer que el avión que trasladaba a Emiliano Sala (28 años) haya desaparecido. Todos esperan un milagro en la zona del Canal de la Mancha.

"Estoy desesperado, no sé lo que pasó. Me enteré porque me llamó un amigo. Yo estoy en Rosario, soy camionero, me avisaron por teléfono, no lo puedo creer", dijo entre lágrimas Horacio Sala, padre de Emiliano, el delantero argentino que viajaba de Nantes a Cardiff pero cuyo avión perdió contacto hace ya varias horas y sigue sin aparecer.

El delantero había sido contratado por Cardiff, equipo de la Premier League, por casi 20 millones de euros. Sala, quien nunca jugó como profesional en la Argentina, se mudó a Francia cuando era muy pequeño y allí hizo toda su carrera. "Es un chico muy humilde", lo definió su padre en diálogo con C5N esta martes.



El presidente comunal de Progreso, Julio Muller, es el primero en apoyarse en esa posibilidad. "Vamos a ser optimistas y esperamos que esto termine de la mejor manera. Emiliano es un chico espectacular, más allá de sus condiciones de futbolista. Es una persona excepcional", comenzó señalando. "Hasta ayer (lunes) en la calle sólo se hablaba de su transferencia. Él nos representa mundialmente. Ojalá que todo esto lo recordemos dentro de un tiempo como un paso más en su carrera", amplió.



El deportista santafesino nació el 31 de octubre de 1990 en la localidad de Cululú, departamento Las Colonias; y dio sus primeros pasos en el fútbol en el Club San Martín de Progreso, que milita en la Liga Esperancina, donde jugó hasta los 14 años. Daniel Rivero, presidente del Club San Martín, donde se inició Emiliano, coincide con Muller: "Todo el pueblo está muy mal con esta noticia. Porque Emiliano siempre fue una excelente persona, de perfil bajo y humilde. Creo que a todos la noticia nos pega de lleno", sostuvo.



"Estamos esperando que se produzca el milagro. Hay que tener fe. Que sea un error y que aparezca de alguna forma. No lo podemos creer. Estamos shockeados. La gente del pueblo no deja de llamarme y mandarme mensaje. Nadie lo puede creer. Es una situación muy difícil. No sabemos cómo proceder", sostuvo Rivero en declaraciones radiales.



El presidente del club recordó: "Este último año Emiliano tomó una notoriedad importante en lo futbolístico. Hizo una buena campaña en Nantes, hizo un pase récord y apareció en los medios más importantes del país y del mundo. Pero en lo humano todo lo conocemos. Siempre fue una excelente persona, de perfil bajo y humilde. Es una noticia que nos pega de lleno", insistió.



Finalmente, Rivero no dudó en asegurar que Emiliano Sala es el mejor deportista de los 100 años de historia del Club San Martín. "No vamos a perder la esperanza de que aparezca", concluyó.



LA NACIÓN

GDA