Ministro de salud brasilero niega que la Copa América sea un riesgo

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, afirmó este martes que la celebración de la Copa América en el país "no es un riesgo" para la población, pues los protocolos de seguridad sanitaria elaborados para el torneo "son seguros".



Queiroga compareció ante una comisión del Senado que investiga posibles omisiones del Gobierno en el combate contra una pandemia que ya ha matado a casi 475.000 brasileños y aseguró que la Copa América, que comenzará en el país el próximo domingo, no aumenta el riesgo sanitario, pues habrá "burbujas" para cada delegación.



"El riesgo para la población es el mismo, con o sin Copa", pues las 650 personas que se calcula que sumarán las delegaciones, entre futbolistas, técnicos y personal de apoyo, "estarán aisladas" en sus hoteles y sólo saldrán en autobuses "controlados" para entrenarse y dirigirse a los estadios en los que se jugarán los partidos, dijo.



El ministro apuntó que ese mismo "protocolo" se aplicará a los cerca de 2.000 periodistas que, de acuerdo a datos de la comisión del Senado, han pedido acreditación para cubrir la competición.



"No veo riesgos desde el punto de vista epidemiológico", insistió Queiroga, quien apuntó que "la práctica de deportes está liberada" en Brasil, al punto de que, desde hace meses, se juegan campeonatos nacionales, regionales y decenas de partidos de la Libertadores y la Suramericana o las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



Subrayó que, en todos esos casos, así como ocurrirá en la Copa América, los partidos se juegan "sin público", con lo que "no habrá peligro de aglomeraciones". También reiteró que el torneo de fútbol no supondrá una carga adicional para la red pública de salud, pues las diez selecciones suramericanas que participarán "tienen seguros privados y usarán el sistema privado" si se presentase alguna emergencia médica.



Asimismo, puntualizó que "la vacunación de los jugadores no es obligatoria", pues si así lo fuera "no podría haber campeonato", ya que el proceso de inmunización lleva un retraso de por lo menos dos meses.



Queiroga aseguró que la Copa América "no es un evento de grandes proporciones, como los Juegos Olímpicos", y agregó que, a pesar de las fuertes críticas que ha generado su disputa en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, "todos los protocolos de bioseguridad son seguros".



EFE