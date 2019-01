'Me hace acordar a Ronaldo, el fenómeno. Tengo suerte por entrenarlo'

El colombiano Luis Muriel, fichado en esta sesión del mercado por el Fiorentina procedente del Sevilla, regresó este domingo a la competición liguera en el fútbol italiano, en el que ya había jugado durante seis años, con un demoledor doblete.

En su estreno con la camiseta del Fiorentina en la Serie A (Primera División), Muriel firmó dos golazos tras unas espectaculares acciones individuales y hundió al Sampdoria, precisamente el último equipo en el que jugó antes de marcharse en 2017 al Sevilla.



El extremo colombiano, alineado este domingo en la banda izquierda, ya había enseñado parte de su talento la semana pasada en la Copa Italia, pero la prestación de este domingo fue una mezcla de técnica, velocidad, fantasía y capacidad de definición.



El primer gol lo marcó en el minuto 34. Salió del carril izquierdo, regateó a dos rivales, entró en el área y cruzó el balón con la pierna izquierda. Fue una gran jugada personal, asombrosa también para el resto de sus compañeros. Uno de ellos, Federico Chiesa, se le acercó con cara de notable sorpresa por la calidad mostrada en la acción del gol. Sin embargo, esa gran diana no fue la mejor de la mágica jornada de Muriel, quien culminó su doblete en la reanudación con una internada incontenible que empezó en su mitad de campo y acabó con el balón dentro de la meta del Sampdoria.

El colombiano recibió un pase de Chiesa en el círculo del centro del campo, regateó de tacón al danés Joachim Andersen y superó con un "caño" a Nicola Murru, antes de recorrer 50 metros y batir al portero rival con un tiro cruzado con la pierna derecha. Fue un debut soñado a nivel personal para Muriel, quien salió del campo a falta de quince minutos para el final y fue ovacionado por la exigente hinchada del estadio Artemio Franchi de Florencia.



Estaba físicamente agotado cuando abandonó el césped, pero hacía meses que no jugaba a tan alto nivel. Eso sí, su alegría no fue completa por el resultado final. El Fiorentina, que estuvo por delante 2-1, recibió luego dos goles de Fabio Quagliarella y salvó un punto en el último suspiro gracias a un tanto del argentino Germán Pezzella.



Tras anotar siete goles en su primera temporada en el Sevilla, la primera mitad de este curso no regaló grandes satisfacciones al extremo colombiano. Su último tanto se remontaba al 8 de noviembre contra el Akhisarspor en la Liga Europa.



También vio puerta contra el Barcelona, pero su Sevilla no pudo evitar un revés por 4-2 en el Camp Nou a mediados de octubre. Ahora, en su nueva vida italiana, Muriel intentará cambiar la dinámica de su temporada y el comienzo no pudo ser mejor. En Florencia, el colombiano fue recibido con grandes expectativas y con mucho apoyo, en especial de su técnico, Stefano Pioli.

"Lo primero que le dije cuando llegó fue que es el único jugador que me hace acordar a (el brasileño) Ronaldo, el Fenómeno. Tengo suerte por poder entrenarte y espero ponerte en condición de que rindas al máximo", dijo este domingo Pioli al comentar la incorporación de Muriel.

"Ahora le toca demostrar lo que quizás le faltó a lo largo de su carrera, tener continuidad", prosiguió el preparador de los toscanos. No le falta calidad para lograrlo y peleará para volver a la cumbre del fútbol italiano en un equipo en el que puede formar un tridente ofensivo de enorme potencial, junto al argentino Giovanni Simeone y al italiano Federico Chiesa.









EFE