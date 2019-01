¡Insólito! Bayern Múnich pone a prueba a James Rodríguez

El nombre de James Rodríguez se ha escuchado en los últimos meses en todos los diarios del mundo. Que se queda en Alemania, que vuelve a España, que lo siguen desde Inglaterra o que preguntan por él. Sin embargo, este miércoles el director deportivo del Bayern Múnich fue claro: todo dependerá de lo que falta de temporada. ¿Lo pusieron a prueba?

En una entrevista publicada por la revista alemana ‘Sport Bild’, el director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, aseguró que el futuro del futbolista colombiano en el equipo dependerá de lo que haga en lo que queda de temporada para saber si hacen efectiva su compra definitiva y desembolsan los 42 millones de euros.

“Vamos a observar lo que pasa en la segunda mitad de la temporada y tomaremos las decisiones pertinentes”, aseguró Salihamidzic cuestionado por el futuro de James Rodríguez.



Lo que sí dejó claro el director deportivo del Bayern Múnich es que no comprarán el pase del futbolista colombiano para luego revenderlo. “Ese no es el estilo del Bayern. Si nos decidimos por un jugador experimentado, será porque él seguirá haciendo parte del club”.

Más novias

En el último mes James ha sido blanco de rumores. En total han sido cuatro los equipos en los que el colombiano podría terminar jugando. El más reciente fue Liverpool.



La prensa inglesa asegura que el equipo de Jürgen Klopp estría dispuesto a desembolsar los 60 millones de euros que pide el Real Madrid por James.



Pero Liverpool no sería el único equipo interesado en contratar al colombiano. Hace una semana, el diario inglés Daily Mirror, citando a medios alemanes, informó que el Arsenal habría hecho una oferta por él, ante la posible partida de Mesut Özil. Se habló de 63 millones de euros.



Por otro lado, antes de finalizar el 2018, se aseguró desde Italia que Jorge Mendes, representante del jugador se reuniría con Fabio Paratici, director deportivo de Juventus para hablar sobre el tema James. Los día pasaron y, de la reunión que estaba pactada en la gala de los Globe Soccer Awards, no se supo nada.



Finalmente, en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, y al que asistió James, el exfutbolista argentino Hugo Orlando Gattiargentino y panelista del programa 'El Chiringuito', Hugo Orlando Gatti, aseguró que el colombiano le había dicho que quería volver al Real Madrid.



"Iba a entrar al palco, me paró un chico colombiano para sacarse una foto conmigo y estaba con James Rodríguez, quien también se quiso tomar una foto. Le pregunté sobre el Real Madrid y me contestó que quiere volver, que ese es su deseo", aseguró Gatti.



Lo claro es que a James lo están poniendo a prueba desde las directivas hasta el mismo entrenador del Bayern Múnich, Niko Kovac.



"Le esperamos en su mejor forma, que ya ha demostrado que tiene y la necesitamos. Depende de él y los jugadores, que vuelva al equipo", declaró Kovac.



Bayern Múnich comenzará la segunda mitad de la temporada este viernes cuando visite al Hoffenheim en la reanudación de la Bundesliga.



