El mensaje de Zidane a James

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se quedó con una primera parte "muy buena" de su equipo ante el Eibar y justificó la ventaja de tres goles en el marcador como factor clave para relajarse.

Zidane habló de la importancia de tener a la nómina completa, incluido a James, porque el DT señaló que los necesita a todos.



"Los jugadores son todos importantes, la prensa está para discutir de Bale, de Isco o el que no juegue porque al final siempre pasa lo mismo, pero yo cuento con todos. Tenemos diez partidos y luego la Champions. Necesito a todos", djo el DT, tras el partido.



"Es totalmente diferente a lo que vivimos antes, hay que adaptarse. Empezamos muy bien el partido pero nos ha costado en la segunda parte, no creo que sea físico. Me quedo con la primera, que fue muy buena y contundente. Es una victoria importante", dijo en rueda de prensa.



"Puede ser que el 3-0 afectase. La primera parte fue muy buena en todo y a lo mejor nos relajamos en la segunda. No fue por una cosa en concreto. Los cinco cambios había que hacerlos pero no creo que afectasen al partido", añadió.



Celebró Zidane la conexión que crearon Karim Benzema, al que ve "muy fino" y dijo que necesitan así hasta el final, con Hazard. "A los que le gusta el fútbol es una maravilla verlos conectar como en el segundo gol. Vamos a aprovechar esto y esperemos ser más potentes".



Deportes