'Hay que parar de criticar tanto': mensaje de Zidane antes del clásico

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó una visión positiva del clásico, alejándose de la presión de ver sentenciada la Liga en caso de una derrota en la que aseguró no piensa porque no es su "filosofía" y enfoca el duelo ante el Barcelona como una "gran oportunidad para cambiar la dinámica" negativa de su equipo.

En un momento bajo Zidane admitió la crítica sobre su figura pero se centró en cambiar el punto de vista hacia la oportunidad de revertir todo en el clásico. "Claro que se puede criticar mis decisiones, como se hace cuando perdemos dos partidos. El responsable soy yo". "Es normal la crítica. Está pasando y no es nada nuevo. Pero lo que tengo que hacer, porque tengo fuerza, es seguir peleando con mis jugadores, que son los mejores, para intentar sacarlo adelante. Es un momento delicado porque son cinco partidos que no estamos ganando pero lo vamos a intentar", añadió.



Con esa mentalidad encara Zidane un clásico determinante en el Santiago Bernabéu. "Es una gran oportunidad para cambiar la dinámica y es como lo veo, no empiezo a pensar qué va a pasar si perdemos, no es mi filosofía. Soy positivo y quiero que todos mis jugadores quieran y busquen la victoria".



Siguiendo la línea del capitán Sergio Ramos, el técnico pidió "corazón, cabeza y unidad", apuntando al clásico como "una buena oportunidad" de firmar una reacción en "un partido muy bonito" en el que espera el respaldo del aficionado madridista.



"Es un momento delicado. Son tres partidos que no ganamos en nuestro estadio pero los que saben de fútbol, saben que te puede pasar. Nuestro ánimo debe ser positivo para cambiarlo juntos y no escuchando todo lo que se dice. Necesitamos a nuestra gente con nosotros del minuto 1 al 90. Luego puedo entender que estén un poco molestos y tocados, pero les necesitamos y ellos necesitan a su equipo. Lo vamos a dar todo en el campo", aseguró.



El desplome sufrido en el final del partido de Liga de Campeones que provocó la remontada del Manchester City es un tema que admitió Zidane han hablado en el vestuario. "En un momento puntual de un partido ante un rival bueno te puede pasar algo. Hay que tener reacción y seguir haciendo lo que durante 78 minutos hicimos bien".



Zidane afirmó no estar preocupado por la falta de pegada de su equipo y no lamentó la baja de Eden Hazard. "Durante cuatro meses ganamos partidos sin Eden".



Optando por resaltar la "solidez" por encima de todo y desde ahí "marcar goles". Enfocando el clásico, para Zidane "es un partido diferente" que encara como el resto porque argumentó que todos los puntos "son igual de importantes".



Eso sí, dejó claro que pase lo que pase queda mucha Liga por delante. "Ninguno se juega más porque después del partido quedan doce. Pase lo que pase y vamos a seguir peleando. Lo que queremos es ganar y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", reseñó.



En el análisis del rival ve a un Barcelona que es mucho más que Leo Messi. "Sabemos la importancia de Messi en su equipo. Seguro que pueden ser peores sin él porque es un jugador fundamental, pero son buenos de todas formas, un conjunto que lo hace bien. Vamos a jugar contra un rival muy bueno".



La temporada está dejando una crítica incesante por la falta de continuidad en los buenos resultados de los dos grandes. A lo que respondió el técnico madridista. "Somos primero y segundo, qué van a pensar el resto de equipos que van detrás; son un desastre entonces. Hay que parar de criticar tanto".



Demostró no tener ningún miedo al futuro y a perder su puesto. "Tienes que preguntar a otro", dijo cuando fue cuestionado por si teme por su continuidad la próxima campaña. "A mí lo que me importa es seguir con lo que estamos haciendo y sacarlo adelante para ganar algo. En fútbol al final solo gana uno y nosotros vamos a intentarlo".



Terminó defendiendo el buen estado de su equipo, pese a la mala racha de resultados. "Cuando perdemos puntos hablamos de que somos más débiles pero no es mi percepción. Es cierto que llevamos unos partidos sin ganar, pero puede suceder en el fútbol y hay que mirar hacia adelante pensando que se puede cambiar la dinámica y lo vamos a hacer".



