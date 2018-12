‘Hay que estar preparado físicamente, siempre para el choque’: Mina

Este jueves el defensor de la Selección Colombia Yerry Mina, habló para DirecTVsobre su actualidad, los 5 meses que lleva en la Liga Premier y en el Everton de Inglaterra.

El defensor caucano valoró el tiempo que estuvo en el equipo español, pese a la poca continuidad, y manifestó que "fue un momento de mi vida, no me arrepiento de nada porque aprendí mucho allá con grandes jugadores, Messi, Suárez, Paulinho, Coutinho...".



Mina señaló que su pasó por el equipo ‘culé’ le permitió ser mejor jugador gracias al acompañamiento y a las enseñanzas de sus compañeros: "Cada día compartía con ellos, cada día tú aprendes a pegarle más al balón, te enseñan cómo marcar, yo soy un afortunado por compartir con Piqué, con Umtiti, con Vermaelen".



Respecto a su llegada a Everton, el zaguero indicó que le han impactado sus compañeros pues “siempre están ayudándome con el idioma, ayudándome a encajar mejor en el equipo".



Además, sobre su adaptación al fútbol inglés, el jugador apuntó que "me gusta mucho este fútbol, siempre tiene que estar uno concentrado, siempre se juega a ida y vuelta, hay que estar muy preparado físicamente, siempre para el choque, porque si das ventaja te van a hacer gol”.



Por último, Mina dejó claro que "mi sueño en la Premier es quedar campeón con el Everton y levantar la copa".











FUTBOLRED