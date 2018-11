‘Estoy en buen estado y listo para ayudar al equipo’: Yerry Mina

Totalmente recuperado de sus problemas físicos y con la enorme sonrisa que siempre muestra, Yerry Mina compareció este jueves ante los medios de comunicación, afirmando que está entusiasmado con la posibilidad de jugar este fin de semana con el Everton.

“Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de jugar este fin de semana. Me alegro de estar en este momento. Estoy en buen estado, al 100 por ciento de forma y listo para ayudar al equipo”, aseguró el futbolista.

Mina comentó que los objetivos que tiene se adecúan a los del técnico del equipo, Marco Silva, y que sueña con ganar la Liga Premier.



“El objetivo que se tiene es el del profesor (Marco Silva), que es hacer un buen torneo y por qué no, ganar la Premier. Es difícil, pero hay que creer. Ahora solo pienso en jugar, en disfrutar y en ayudar”, añadió.



Además dijo sobre su llegada al Everton: “Sé que me he unido a un gran club. Estoy relajado por tener que esperar el momento para jugar, pero he estado ansioso por empezar. Estoy decidido a disfrutar y actuar tan bien como puedo”.



El exjugador del Barcelona reconoció que tiene una buena amistad con el entrenador del equipo y que la unión que hay con la plantilla es buena, lo que puede significar muchos éxitos para el futuro.



“La verdad que el profe para mí es una gran persona, lo demuestra con cada uno de nosotros. Habla con todos. Puedes tener una amistad con él. He disfrutado de los entrenamientos con todos los miembros del cuerpo técnico. Es importante para los jugadores, porque nos sentimos en familia. Entre más unidos estemos, más se nos van a dar las cosas”, dijo.



Finalmente, tuvo unas palabras para todos los aficionados del Everton: “Me gustaría dar las gracias a los seguidores por la forma en que han demostrado su aprecio por mí. Yo siento lo mismo por ellos. Es natural. Soy feliz y trato de transmitir eso a la gente a mi alrededor”.



