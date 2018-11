'Yo sabía que el Mundial era mi oportunidad': Yerry Mina

El denfesonr de la Selección Colombia, Yerry Mina, habló con el diario 'The Thelegrap', previo al encuentro de este domingo del Everton contra Chelsea, en la Premier League. En la entrevista el central ex Palmeiras habló de cómo se dio su llegada a Inglaterra y de su "difícil" paso por el Barcelona de España.

Pasé tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el técnico me llamara. No fue así FACEBOOK

Mina contó lo difícil que fue entrenar mucho y no tener muchas oportunidades: "Pasé tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el técnico me llamara. No fue así. Pero todo lo que haces cuando no eres elegido, sea cual sea el club en el que estés, y no actuar es muy difícil”, dijo el defensor colombiano.



Yerry aceptó que esta etapa le sirvió para sentirse más motivado en el Mundial, “Yo sabía que el Mundial era mi oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Sobre todo para hacer lo que a mí me gusta hacer y amo, que es jugar fútbol”, contó.



También contó que en el actual plantel se la ha llevado muy bien con todos sus compañeros, pero que Jordan Pickford es quien más lo ha ayudado y lo alienta constantemente.





