'Quedar goleador en Copa Libertadores nunca lo voy a olvidar': Morelo

Wilson Morelo tiene su mente puesta en la Copa Suramericana, en el partido de vuelta que sostendrá Santa Fe contra Junior en la semifinal. Pero es inevitable que una satisfacción rompa su concentración. La Copa Libertadores terminó y él quedó como uno de los dos máximos goleadores, junto al colombiano del Palmeiras, Miguel Borja. Ambos hicieron de a 9 goles.



En declaraciones a EL TIEMPO, Morelo aseguró que esta Copa será inolvidable. Además, aseguró que su deseo es retirarse en Santa Fe, donde quiere conseguir más logros. Mientras llega el partido contra Junior, Morelo habló de sus goles en la Copa Libertadores.

¿Qué significa ser uno de los dos goleadores de la Copa Libertadores?

En realidad fue una bendición de Dios, un milagro, porque en esta Copa creo que estuvieron todos los grandes del continente, con muchos delanteros de jerarquía, de calidad. El poder quedar de goleador en esta Copa es algo que nunca voy a olvidar. La gloria es del Señor, que me permitió algo que soñé desde niño.



¿Queda el sinsabor de no haber llegado más lejos con Santa Fe?

Queríamos llegar más lejos. Es un sueño ganar este torneo, pero cuando ya nos eliminan, y al quedar con 9 goles, uno dice, ‘bueno, lo que pase en adelante es ganancia’. (Miguel) Borja pudo empatarme y quedamos los dos arriba como goleadores. Nosotros no pudimos avanzar más, pero en lo personal es muy importante para mi carrera. Mañana puedo contarles a mis nietos, a mi familia, de lo que viví en esta Copa.

Wilson Morelo fue la gran figura del partido en el triunfo de Santa Fe 3-0 sobre Santiago Wanderers, en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Borja, el otro goleador colombiano de la Copa, amigo suyo, nos dijo que no cree que Santa Fe lo pueda retener, porque con todos sus goles va a tener muchos pretendientes…

Siempre hay propuestas, cada año he tenido mejores, pero siempre he manifestado que quiero a esta institución. Le cogí un cariño enorme, la amo. En realidad mi deseo y mi querer es poder retirarme en esta institución, darles más alegrías a los hinchas. Ese quiero hoy. No tengo nada diferente pensado, pero bueno, estamos en este mundo, en las manos de Dios. Así que se haga su voluntad. Pero yo quiero seguir acá.



¿Qué opina de que dos colombianos sean los goleadores de la Copa Libertadores?

Hablaba con Borja la vez pasada. Llegamos a la conclusión de que esto es enorme para nosotros, para Colombia, pero también para nuestro departamento, Córdoba, que en una misma Libertadores seamos los mejores de las tabla de goleadores, nosotros, dos jugadores de la tierra, que nos criamos juntos, que compartimos, porque es más que una amistad, es una hermandad la que tengo con él, y que podamos hablar de ser los goleadores de la Copa es algo que nos llena de orgullo para seguir trabajando, para que la gente vea que no es imposible, que sí se puede, además, los dos somos hijos de Dios. Dios armó este rompecabezas para darnos ese lugar.



¿De los nueve goles, cuál fue el mejor?

Uno siempre como delantero la tiene clara: que el gol sea bonito o feo o de penal, al final representa un gol, pero sí hay unos más bonitos que otros. Podemos recordar el que le hice a Flamengo, que fue importante, que nos dejó con vida en ese momento. No pudimos seguir. También el gol que le hago en la última fecha nuestra a Emelec, en Ecuador, fue bonito, lo recuerdo. Esos dos fueron muy importantes.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: PabloRomeroET