Wílmar Barrios se confesó: ‘se han dicho muchas cosas de mí’

Wílmar Barrios dio el paso que quería. Dejó Boca Junior y se irá al fútbol europeo para fichar por el Zenit, de Rusia. Sin embargo, pese a que se convirtió en uno de los estandartes del equipo argentino, aseguró que muchas personas esperaban un paso en falso suyo.

“Siempre he mantenido una línea desde que llegue a Boca, respetando a cada una de las personas, que por ahí me han puesto, me han cuestionado. Se han dicho muchas cosas de mí, di la ventaja, el pie para que aquellas personas que por ahí esperaban que tuviera un paso en falso, aprovechar para cuestionarme. Pero en lo personal muy tranquilo, porque sé que durante este tiempo las cosas las hice la mejor manera en Boca”, dijo en entrevista con ESPN.

Barrios aseguró que trabajó en la pretemporada honestamente. Si llegaba una posibilidad de irse y era conveniente para el club, él se iba, pero si debía seguir, entregaría el máximo de su nivel.



“Podría haber dado algo más, hice la pretemporada pensado en si llegaba algo y el club lo veía conveniente, se hacía, se analizaba o sino estaba preparado para estos seis meses o más”, añadió.



Por otro lado, comentó que este paso al fútbol europeo se convierte en un crecimiento para su carrera deportiva y espera aprovechar esta oportunidad.



“He estado tranquilo durante este tiempo, preparándome para si me quedaba o se daba alguna salida. Contento, primero por esta linda oportunidad y lo importante es aprovecharla. Creo que es un paso importante en mi carrera, las ganas de seguir creciendo en lo personal y futbolístico. El dar el paso a Europa va a ser muy importante para mi crecimiento y lo importante afrontar este desafío de la mejor manera”, concluyó.



