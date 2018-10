‘Seguimos partido tras partido afianzándonos’: Barrios

Una nueva convocatoria. La verdad que muy contento por lo que se viene haciendo en la Selección. Siempre hay que aportar lo mejor de uno para el grupo. Esperemos seguir con la misma idea, confianza e ir mejorando cada partido.

Mateus Uribe. Él tiene un despliegue físico bastante importante y en lo defensivo me da una mano muy importante y después le da para llegar al ataque. Nos conocemos muy bien. Seguimos partido tras partido afianzándonos. Sabemos que estos partidos son importantes para seguir ganando confianza. Esperemos seguir de esa manera y si el martes nos toca jugar dar todo. De inicio Mateus siempre es el que sale a apoyar, el que finaliza las jugadas en ataque y yo me quedo delante de los centrales y en el ataque del rival ser el que neutralice.



Los goles recibidos en amistosos. Lo hemos hablado y no solo en los amistosos. Esos problemas vienen de más atrás. Nos pasó en la eliminatoria y en el Mundial. Creo que son desconcentraciones que las hablamos antes del partido y luego cometemos errores que nos salen caros. Hay que ir mejorando y ajustando esos detalles, porque nos podemos encontrar rivales que nos pueden cobrar.



¿Cuáles son las desconcentraciones? Primero hay que tener la concentración de estar atacando, no perder pelotas fáciles en salida y en el retroceso ir ajustando en la marca para cuando nos contragolpeen.



