Santiago Arias habló del duro momento que vive, tras la lesión

Santiago Arias habló. El jugador colombiano, que salió golpeado del partido contra Venezuela, expresó lo que piensa en Espn, tras la fractura del peroné y lesiones ligamentarias complejas en el tobillo izquierdo.

Solidaridad. Hasta que a uno no le pasa no sabe lo que se siente. Es la primera lesión grave de mi carrera. Uno piensa que nunca le va a pasar, pero hay una primera vez para todo. Tuve la opción de hablar con mucha gente que tuvieron lesiones graves y me contaron la experiencia . Me dijeron lo que sintieron y cómo fueron esos instantes después de la operación.



Le puede interesar: (Medina dejó atrás las críticas y se consolida en la Selección Colombia)



La recuperación. Hay que tratar de mantener, antes de la cirugía, el pie arriba para que la sangre circule. Tengo un hematoma grande. Ya luego de la operación estaré en reposo ocho días y luego comenzar a moverme.



El acompañamiento. Es un trabajo en conjunto. Viajo con un fisioterapeuta de la Selección, quien estará encargado de mi durante los días que estaré en Bogotá. Luego en Madrid estaré con el cuerpo médico del Atlético de Madrid y un recuperador del Bayer Leverkusen.



El apoyo. Todos el apoyo que me dieron ha sido grande. Me han demostrado que soy importante, en el caso del Leverkusen, y eso me da energía para salir lo más pronto de esto para retribuirle en el campo lo que han hecho.



Deportes