‘No fuimos precisos a la hora de mover la defensa’: Sanguinetti

Análisis del partido. Creo que cuando estábamos once contra once cometemos un error de pelota quieta y a la salida de esa pelota viene el gol. Junior es un equipo que maneja muy bien la pelota e ir con la ventaja supo administrar la pelota. En el primer tiempo tuvimos las chances para anotar. Las expulsiones los llevaron a resguardarse. No fuimos precisos a la hora de mover la defensa y perdimos muchas pelotas. No tuvimos la claridad necesaria para doblegarlos.

La para por la eliminación de la Liga. Yo creo que no hay que poner excusas, no creo que la para haya perjudicado el equipo.

Expulsiones. Cuando teníamos la superioridad numérica vino el repliegue de Junior y no tuvimos la suficiente claridad para mover el balón y desbordar por los costados que era lo que queríamos.



Rival. Junior es un equipo que maneja bien la pelota, luego del gol de ellos ya se hizo aún más difícil sabiendo el resultado del partido de ida.



