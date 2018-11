'Tenemos hasta junio': Rummenigge sobre James

El director deportivo del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge, habló una vez más del presente del volante de la Selección Colombia James Rodríguez y de su transferencia al equipo bávaro.

Su respuesta es la misma desde el 2017, cuando se anunció el acuerdo de préstamo con el Real Madrid: "Tenemos un acuerdo en el cual tenemos la opción que podemos ejercer hasta el 15 de junio de 2019. Actualmente estamos en noviembre. Creo que no tiene sentido hablar de esto en noviembre. Decidiremos en su momento, pero ciertamente no en el futuro cercano mientras sigamos teniendo tiempo".



Al ser preguntado por si ha cambiado en algún punto la intención del equipo de firmar un contrato Rummenigge repspondió: "¡No! Todos en el club estamos convencido del gran futbolista que es. Infortunadamente está lesionado ahora, pero creo que volverá a divertirse mucho a partir de enero".



Finalmente, Rummenigge habló de la actualidad del equipo, que sigue lejos de la punta en Bundesliga: "Sigo creyendo que tenemos un buen equipo ahora. No veo el gran problema que se está discutiendo en público. Estamos y seguiremos haciendo algo. Hazan (director deportivo) está de hecho trabajando a tiempo completo. Estoy seguro que volveremos a tener éxito con el equipo en el siguiente verano. Estoy completamente relejado".







