'El llamado se me dio en buen momento': Roger Martínez

Roger Martínez recibe una nueva oportunidad en la Selección Colombia. SU nombre apareció en la lista de 40 preseleccionados para la Copa América y ahora se ilusiona con que sus goles le permitan quedarse en la lista de 23. El delantero que actúa en el América de México aseguró que ha ganado mucho en su juego, que es más maduro y completo, argumentos a su favor.

Llamado: “Todos los que están aquí pueden aportar mucho. En lo personal, estoy muy feliz y trato de disfrutar y trabajar duro“.

Evolución en México: “He ganado experiencia, madurez y por eso digo que el llamado se me da en buen momento. Sigo trabajando con sacrificio y humildad y ojalá que lo que viene sea mejor".



Momento: "Estoy tranquilo, todos sabemos del potencial de cada jugador, de los grandes que hay, pero confío en Dios que todo saldrá bien. Me siento bien. Estoy tranquilo y feliz. Me voy sintiendo mejor".



Convocatoria: “Estaba tranquilo, cuando uno hace las cosas bien las cosas llegan a su debido momento y llegó´.



Posición: Siempre he sido delantero, a veces me gusta bajar un poco y hacer jugar al equipo. Ahora a disposición para apoyar al máximo donde me toque.



