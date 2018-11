'La baja de Nadal me afecta porque evito a Djokovic': Federer

Roger Federer, número tres del mundo, afirmó este viernes en rueda de prensa que la baja de Rafael Nadal por lesión en las Finales ATP le afecta porque ha podido evitar a Novak Djokovic en la fase de grupo.

"A mí me afecta porque no puedo estar en el mismo grupo que Novak, cambia todo el sorteo, como la de Juan Martín (Del Potro). Por su estatus legendario le vamos a echar de menos, pero hay que pasar página y concentrarnos en los jugadores que están aquí. Espero que se recupere pronto y vuelva fuerte para el año que viene", dijo el suizo.



El helvético llega a las Finales ATP con la opción de sumar su séptimo título como maestro y distanciarse en dos entorchados de Novak Djokovic y Pete Sampras, que poseen cinco. Además, el campeón de 20 grandes, de ganar en la capital, alcanzaría los 100 títulos en su carrera, solo por detrás de los 109 que reclamó el estadounidense Jimmy Connors.



"No creo que importe (el hecho de llegar a cien torneos). Creo que ganar aquí va más sobre ganar el torneo que sobre ganar mi título cien. La concentración está en hacer un gran torneo y ya veremos cuando llega el cien", explicó. En 2018, Federer ha ganado el Abierto de Australia y los torneos de Basilea, Rotterdam y Stuttgart, además de volver al número uno del mundo, que cedió en favor de Nadal.

El suizo aseguró que ha sido una buena temporada y que si le dijeran que iba a ser así cuando se lesionó en 2016 hubiera estado encantado. "Quizás Wimbledon y el US Open no fueron como esperaba, son mis únicas decepciones en una temporada que ha sido sólida", agregó.



El de Basilea debutará en el torneo el domingo, no antes de las 20:00 GMT contra el japonés Kei Nishikori, al que se enfrentó recientemente en los Masters 1.000 de Shanghai y de París, ambos saldados con triunfos del europeo. "Voy a jugar contra uno de los mejores reveses del circuito.



En Shanghai fue un gran partido. En París creo que no jugó tan bien", señaló. Cuestionado sobre un posible cambio de sede de las Finales ATP, que terminan su contrato con Londres en 2020, Federer apuntó que si el torneo permanece en la capital británica "sería una buena opción", aunque dijo que no sabe cuáles son las otras opciones.



Además, el suizo fue preguntado por las ausencias significativas de la competición, que no contará por lesión con Nadal y Del Potro, ni con otros habituales como Stan Wawrinka o Andy Murray. Sobre el británico, Federer cree que, tras superar su problema en la cadera, rápidamente empezó a jugar a un nivel de top 30, pero destacó que como lo ha conseguido todo "no es suficiente para él llegar a octavos o a cuarto".



"Habrá que ver como lo hace, si juega todas las semanas, si se reserva como lo he hecho yo. Será interesante", finalizó Federer. Las Finales ATP se disputan del 11 al 18 de noviembre en el O2 de Londres, situado en el este de la capital británica.







EFE