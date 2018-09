'Colombia no me ha tocado para nada': Reinaldo Rueda

El entrenador Reinaldo Rueda dio una entrevista al medio 'Al Aire Libre de Radio Cooperativa' de Chile, en el marco de la Conferencia del Fútbol de la Fifa en Londres.

El colombiano fue preguntado por los rumores que lo acercan a la dirección técnica de la Selección Colombia, esto respondió el seleccionador, "Yo creo que son solo rumores, porque hasta el momento tengo un compromiso profesional y moral con Chile, aparte de eso Colombia no me ha tocado para nada", aseguró Rueda.



Los rumores han tomado fuerza por un eventual cambio en la presidencia de la Federación chilena con la posible no reelección de Arturo Salah, lo que podría originar un posible movimiento en la dirección técnica de la Selección, ante estas especulaciones Rueda respondió: "No podemos hablar de supuestos, todo va a pasar por los directivos que lleguen en caso de que don Arturo no sea renovado, de parte mía tengo toda la fe y la intención de cumplir con el contrato, si se da un cambio todo va a pasar por quienes llegan como directivos".Estos son los apartes del resto de la entrevista del seleccionador colombiano:

¿Qué opina sobre la Conferencia del Fútbol de la Fifa?

"Creo que es una gran idea de la Fifa, compartir todo lo que ha dejado esta Copa del Mundo, las conclusiones y sus factores, tener presente un material que sirve para el futuro".

¿Se puede saber por quién votó para el The Best?

"Yo voté por alguien que no estaba postulado, yo voté por Kevin De Bruyne, enter Cristiano, Salah y Modric... creo que lo de Modric con todo lo que hizo en el Mundial y su último año tiene los méritos para estar ahí".

Arturo Vidal es el único chileno en la lista...

Se ratifica el nivel y la jerarquía de lo que es Arturo, tanto como en clubes como en la Seleccion, el pueblo chileno debe estar orgulloso de lo que significa Arturo Vidal.

Alexis tiene poca continuidad en el Arsenal...

​"Creo que siempre uno quiere que los jugadores que uno orienta, siempre sean protagonistas, que estén en la competencia que brinda el mejor nivel para llegar a la selección nacional, que se recuperen, que puedan estar en el mejor nivel para que ganemos todos, ganen ellos en sus clubes y en la Selección".

La gira en USA y México...

"Vamos a seguir con la misma linea de trabajo, estabilizando una base, y naturalmente dar espacio para brindar para las nuevas alternativas, anticipándose a situaciones, y creo que con los juegos y una nómina de 23 y 24 jugadores da la posibilidad de consolidar la base y brindar ocasión a algunos jóvenes para que se puedan proyectar".









