‘Con Osorio no he hablado y el Comité no tiene autorización’: Jesurún

Luego de la victoria 2-1 en el amistoso de Colombia contra Venezuela, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Ramón Jesurún, aprovechó para desmentir al técnico Juan Carlos Osorio, quien aseguró en su presentación con la Selección de Paraguay, que había tenido contactos con los directivos colombianos.

“No he tenido ¡ningún contacto con ningún técnico para reemplazar a José Pékerman!”, afirmó enérgicamente Jesurún.



Y añadió: “Yo con el profesor Osorio no he hablado y el Comité Ejecutivo no tiene ninguna autorización para contactarlo, eventualmente algún miembro pudo hacerlo, pero no hay nada oficial”.

apenas estamos asimilando la ida de Pékerman, no existe absolutamente nada, nos tomaremos el tiempo necesario, ojalá sea pronto, pero no nos vamos a acelerar FACEBOOK

Sobre la búsqueda de un nuevo entrenador, el presidente de la Federación dijo que no hay afán y que "apenas estamos asimilando la ida de Pékerman, no existe absolutamente nada, nos tomaremos el tiempo necesario, ojalá sea pronto, pero no nos vamos a acelerar".







