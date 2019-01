‘Esperamos concretar pronto la posibilidad de Queiroz’: Jesurún

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, estuvo en el sorteo de la Copa América de Brasil y no podía pasar sin ser consultado por el próximo técnico de la Selección Colombia. Él aseguró que están avanzadas las conversaciones y esperar cerrar su llegada pronto.

“En ese tema hemos querido ser muy cuidadosos. Tenemos relaciones muy cercanas con el profesor Queiroz, él está jugando la Copa de Asia y esperemos unos pocos días para poder concretar esa posibilidad”, aseguró Jesurún.

"Por otro lado, a Colombia no le tocó un grupo fácil en la Copa América, que se jugará en junio en territorio brasileño. Argentina y Paraguay, dos campeones del torneo, y la invitada Catar serán unos rivales de mucho cuidado".



“Sabíamos que cualquiera que fuera el resultado iba a ser difícil. Realmente es duro el grupo porque hay campeones de la Copa América como Argentina y Paraguay. Así que no nos queda nada más que trabajar y trabajar, porque hay que hacer una buen torneo”, dijo Jesurún.



Colombia tendrá la fortuna de jugar dos de los partidos de la primera fase en la misma ciudad, que es Salvador de Bahía, algo que le permitirá no tener largos desplazamientos.



“Vamos a ver cómo concretamos la sede. No era tan fácil, a excepción de Brasil una sede única, para una misma selección. Esto es una cosa exótica. Creo que somos dos selecciones que jugaremos en una misma ciudad”, concluyó.

​



DEPORTES