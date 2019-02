Jesurún insiste: 'FCF no desembolsará un peso en tema de comisiones'

El portugués Carlos Queiroz está cerca de firmar como nuevo seleccionador de Colombia, situación que se puede definir en las próximas horas, confirmó este viernes a medios locales el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

"En estos momentos con él tenemos un arreglo, un pacto de caballeros, no hay contrato todavía, apenas están (hablando) los abogados", afirmó el directivo en una entrevista con la emisora W Radio.



En ese sentido, agregó que para la FCF es "imprescindible" que Queiroz asuma el cargo lo más pronto posible y añadió que lo más probable es que "en los próximos días, de aquí a la próxima semana, ya pueda arribar al país".



"Es muy probable que en las próximas horas definamos el día de su llegada al país, pero no crea, él viene trabajando ya con la tecnología, que ayuda mucho, tiene mucha información sobre nosotros", aseveró Jesurún.



Sobre la polémica que se desató por una información que divulgaron medios locales de la supuesta existencia de un intermediario en el proceso de elección del nuevo seleccionador colombiano, el dirigente manifestó que de contratar a Queiroz la FCF "no desembolsará ni un peso en tema de comisiones ni de intermediación".

Ramón Jesurún es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde noviembre de 2015. Fue presidente de Dimayor y también del Junior de Barranquilla. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

"Fue muy claro él en decirnos que no tenía empresario, eso fue un aditivo adicional que nos encantó, un plus que conseguimos", apostilló el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Asimismo, Jesurún manifestó que desde que el argentino José Pekerman dejó el cargo, el pasado 4 de septiembre pasado, el portugués ha sido la principal opción de la FCF. "Nosotros casi todo el tiempo nos dedicamos a buscar al profesor Queiroz, miren ustedes la hoja de vida, es una hoja de vida riquísima en trabajos, en éxitos y realmente nos la jugamos con el nombre de él y a esta hora estamos casi listos de que puede ser el próximo técnico de la selección Colombia", comentó.



Luego de jugar seis años como portero profesional, en una carrera discreta, Queiroz se retiró para comenzar su trayectoria como entrenador. Ha dirigido las selecciones sub'16 y sub'20 de Portugal, con la que ganó el Mundial de esa categoría y de la que hicieron parte Luis Figo, Fernando Couto y Rui Costa, entre otros futbolistas.



Su paso a la selección absoluta no se hizo esperar, pero no fue exitoso porque no logró clasificar a Portugal al Mundial de Estados Unidos 1994 y eso significó su despido.



Al mando de selecciones absolutas, sus principales logros han sido clasificar a Sudáfrica al Mundial de Corea y Japón 2002, a Portugal al de Sudáfrica 2010 y a Irán a Brasil 2014 y Rusia 2018. También ha dirigido equipos como Real Madrid, Sporting de Lisboa, Metro Stars de Nueva York y el Nagoya Grampus japonés.







EFE