‘En lo personal el año fue positivo’: Santos Borré

Rafael Santos Borré fue una de las figuras del Mundial de Clubes. El delantero colombiano confirmó en este torneo el nivel y la categoría con la que está jugando durante el último semestre del año. El futbolista llegó a Cali para pasar sus vacaciones y habló de su participación en este torneo, en el que quedó de tercero con River Plate.

“El Mundial de clubes fue una revancha para mí por perderme la final en el Bernabéu, pero me sirvió para cerrar el año bien e irme contento a vacaciones y a pensar en el 2019”, comentó.



Por otro lado, no pudo ocultar su tristeza por no poder hacer parte del partido de vuelta contra Boca Juniors, que se disputó en el estadio Santiago Bernabeú y que les dio el título de la Copa Libertadores.

“Fue un momento complicado, ese era un partido que todos queríamos jugar y por amarillas no estuve. Aunque sabía que teníamos recambio y los compañeros estaban preparados para enfrentar el momento”, añadió.



Sobre lo que fue su temporada dijo: “Me pone muy contento ser parte de este grupo tan lindo de River. En lo personal el año fue positivo y en lo grupal conseguimos los objetivos con compatriotas como Juan Fernando Quintero y Franco Armani, que es casi colombiano”.



Finalmente, Borré aseguró sobre su futuro que “River ya tiene la mitad de mi pase, los clubes (Atlético de Madrid y River) ya se pusieron de acuerdo”.



