'Queríamos ir por todo y lastimosamente no se nos dio': Santos Borré

El colombiano Rafael santos Borré anotó dos goles en el empate de River Plate (2-2) contra Al Ain, pero su equipo quedó eliminado del Mundial de Clubes, al caer por penaltis.

Al final del juego, el colombiano expresó su malestar por esta eliminación. "No era el resultado que queríamos. Tenemos una tristeza grande porque queríamos ir por todo y lastimosamente no se nos dio. El equipo hizo un gran esfuerzo y enfrentamos a un rival que con la pelota para y los contragolpes hace daño", dijo.

Borré consideró que su equipo hizo lo necesario para encontrar la victoria en los 90 minutos o en los tiempos extra. "Atacando hicimos cosas muy buenas. Siempre proponemos. Siempre queremos salir por todo. Hoy no se nos dio el resultado en el campo pero estamos tranquilos. Hay que seguir trabajando. Este grupo de jugadores se merece muchas cosas".



Finalmente, el atacante de River manifestó que por desatenciones, el equipo no logró avanzar en el Mundial, como era el gran objetivo. "Nos complicó mucho la pelota parada y en el contragolpe. Teníamos que estar atentos y no lo estuvimos en los dos goles. Ahora, a mejorar y pensar en lo que viene".



