'Hay una sana competencia entre los delanteros': Santos Borré

Rafael Santos Borré hace parte de la convocatoria de Reinaldo Rueda para enfrentar a Argentina y Perú en las Eliminatorias de esta semana.



El delantero de River Plate se mostró feliz de recibir el llamado a la Selección y expectante para pelear por un lugar en el 11 de Reinaldo Rueda.



Esto dijo el delantero en rueda de prensa







Disputa por la titular. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en la Selección. No tenemos grandes referentes, pero somos un grupo de jugadores que se conoce y en esta fecha nos puede ayudar eso a hacer grandes cosas. Es una competencia sana, día a día aprendemos el uno del otro. Cada delantero es diferente.



Qué nueve debe ir. Son decisiones del profe, uno tiene que estar preparado. Muriel puede tirarse a un costado, yo soy un delantero diferente. Puedo enganchar al equipo. Duván (Zapata) y Miguel (Borja) tienen características de 9 de área. Todos podemos aportar.



Recuperación del Covid. Después del Covid perdí mucho ritmo de trabajo, costó llegar a los entrenamientos. Gracias a Dios me siento en plenitud. Tomo mi llegada con mucha tranquilidad. Dependía de mi esfuerzo, lo mantuve y hoy puedo estar en el grupo.



Ausencia de pasadores. No solamente nos resiente a los delanteros, la selección en general siempre necesita jugadores de jerarquía y nivel. Te dan muchas variantes, tienen el pase gol que los delanteros necesitamos. Hay que solucionar con otro tipo de jugadores.





