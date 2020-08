Setién, en shock tras la derrota histórica del Barcelona

Las palabras de Quique Setién, el técnico del Barcelona, parecen de una persona que no supiera qué está pasando. Después de sufrir la peor derrota del club en su historia, dio unas declaraciones que parecían de un partido más.

“El vestuario está destrozado, como lo estamos todos después de una severa derrota como esta”, dijo Setién.



Pero luego, el entrenador sorprendió con esta frase: “El equipo se ha entregado, hemos hecho lo que hemos podido y lo que dejó el rival. A medida que avanzó el partido nos vimos superados”.



Setién agregó, con respecto a lo que pueden estar pensando los hinchas tras esta humillación: “A la afición le pedimos disculpas y esperar a que esto se pueda reconducir. Esto no se va a olvidar, pero hay que empezar en que el futuro siempre será mejor”.



¿Será la última declaración de Setién como DT del Barcelona? Aún la derrota está muy fresca. "Todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido”, dijo.



Setién también se refirió a las declaraciones de Gerard Piqué, quien dijo que había que hacer un cambio estructural. "Yo tan solo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar”, señaló, en declaraciones a Movistar+



DEPORTES

Con Efe

