'Afortunadamente ya estoy al ciento por ciento': Orlando Berrío

Orlando Berrío asume su nueva etapa en la Selección Colombia. Después de dejar atrás múltiples lesiones en el Flamengo, ha recuperado la continuidad y ahora llega en buen momento a la convocatoria de Carlos Queiroz. Estas fueron sus declaraciones este martes, desde Miami, donde entrena el equipo para los amistosos contra Brasil y Venezuela.

Continuidad: "Afortunadamente es un buen momento para que me llamen. Vengo con mucha continuidad. Vengo jugando y con la confianza del DT, de a 90 minutos, que eso es importante. Las lesiones me impedían tener frecuencia y afortunadamente ya estoy al ciento por ciento



Extremo: "Con la llegada del profesor he tenido participación en diferentes zonas , izquierda, derecha, de nueve, tener esos movimientos es importante para estar donde me necesiten en la Selección.



Evolución: Lo importante aquí es que he mejorado muchas cosas de mi juego y las pongo a disposición de la selección.



Aprendizaje: "En el orden táctico ha sido importante mi crecimiento. En el club jugamos de la misma manera, sabemos el momento del juego y no nos sorprenden porque estamos preparados.



Queiroz: recién empiezo a tener sus conceptos, lo que hizo en copa América que juega junto en bloque y lo importante es venir a aprender sus proyectos.



