‘Cuando yo pierdo, no añaden seis minutos de descuento’: Mourinho

José Mourinho, técnico del Manchester United, aseguró, después de que su equipo dejase escapar la victoria en Stamford Bridge en el minuto 96, que cuando él va perdiendo "no le añaden seis minutos".

"Espero que todo colegiado haga lo mismo que Mike Dean y dé seis minutos. Normalmente cuando yo pierdo no me dan cinco o seis minutos", se quejó el entrenador portugués en declaraciones a la cadena británica Sky Sports.



El United remontó el gol inicial de Antonio Rudiger con dos tantos de Anthony Martial, pero en el 96 Ross Barkley puso el 2-2 final.



"Fuimos el mejor equipo en el campo. Si antes del partido te dicen que íbamos a sacar un punto de Stamford Bridge, dirías que es un gran resultado, pero después del partido, es un mal resultado para nosotros y genial para ellos", explicó el luso.



Además, la nota negativa del encuentro llegó tras el gol de Barkley, cuando uno de los asistentes de Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, celebró el empate en la cara de Mourinho, quien se fue tras él y fue frenado por otros miembros del cuerpo técnico.



"No creo que haya recibido ese respeto que yo he dado, pero esa no es mi responsabilidad. Tengo un nivel de educación y en el deporte, tanto en Madrid, Oporto y Londres, me he intentado comportar del mismo modo, pero la reacción de los fans no depende de mí", arrancó Mourinho.



"No estoy molesto con nada y lo que pasó fue con el asistente de Sarri. Sarri fue el primero en venir a pedirme perdón y a decirme que lo arreglaría internamente con él. Después de eso, su asistente vino y se disculpó. Le dije que si lo siente de verdad, lo acepto. Olvidadlo, yo también he cometido errores en mi carrera", explicó el preparador portugués.



EFE