En el Tottenham no hay tiempo para llorar

El argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, manifestó, tras la derrota de su equipo en el encuentro de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de fútbol que les midió en Londres al Ajax de Amsterdam (0-1), que le "gustan los desafíos" y que "la eliminatoria aún está abierta".

"Me encantan los desafíos y éste va a ser un desafío tremendo. Estoy calmo; sé que vamos a ir a competir y que la eliminatoria está aún abierta. Vamos a tener oportunidades, seguro", apuntó el técnico del Tottenham.



Acerca del estado de salud del central belga Jan Vertonghen, que tuvo que ser sustituido por lesión -tras un fuerte golpe en la cabeza- en el minuto 39, por el francés de origen maliense Mousa Sissoko, Pochettino indicó al canal de televisión Movistar + que está "mejor y algo más relajado".



"Nosotros no estuvimos para nada envueltos en las decisiones, las tomó el doctor, que fue quien decidió que podía seguir, pero luego se encontraba mal y lo tuvimos que cambiar", explicó.



"Está mejor, a ver cómo sigue después de esta noche. Hay que hacerle un seguimiento, con continuidad; pero esperamos que no haya problemas", indicó el suramericano, que admitió que no le gustó el arranque del partido.



"Así es. Cuando planteas un partido y buscas la estrategia para darle las herramientas a tu equipo, para hacer un juego favorable; y no encuentras la energía, ni la manera, es frustrante. Es una decepción", admitió.

"Parecía que no estábamos jugando una semifinal, que no estábamos jugando un partido decisivo. Y ellos sí tenían esa frescura que a nosotros nos faltó. Eso da dolor y es una frustración", comentó Pochettino.



"En la segunda parte estuvimos mejor, hemos empujado y hemos encontrado cosas que podemos aprovechar. Tenemos opciones aún. La eliminatoria está abierta y hay que aprovecharlo", dijo.



"Hemos conseguido algunas cosas, porque ya en los últimos diez minutos de la primera parte, con el cambio de sistema y la entrada de Sissoko, tuvimos más control del partido", explicó Pochettino, que comentó que durante el descanso les dio una charla "motivacional" a sus jugadores.



"¿Que qué les dije? Será que qué no les dije... a partir de ahí fue más una charla motivacional, para que salieran con más energía", indicó el técnico argentino tras el partido de ida de una semifinal que se resolverá el próximo miércoles en Amsterdam.



EFE