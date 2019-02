'El gol no importa si no podemos ganar': Matías Fernández

Este sábado el volante chileno Matías Fernández, le dio la igualdad al Junior. La nueva incorporación del equipo de Barranquilla igualó el juego contra Rionegro al minuto 92. Al terminar el encuentro esto dijo el ex Fiorentina,:

¿Qué tal el debut?

"Lo mas importante es debutar con un triunfo que con un gol y hoy no lo hicimos. Da igual que nada, el gol no importa si no podemos ganar".

¿Qué le pidió el dt al momento de ingresar?

"Ayudar con la tenencia del balón, así que eso fue lo que hicimos. El equipo juega muy bien nos falto un poco de mas claridad arriba".

La voz de Luis Fernando Suárez, DT del Junior

🗣| Luis Fernando Suárez



"Yo pienso que no hicimos los relevos necesarios para poder recuperar el balón un poco más rápido. Nosotros queríamos hacer un gol soñado, la simpleza también es necesaria. Equivocamos el camino en esa parte".

🗣| Luis Fernando Suárez



"Este torneo es muy duro, nunca queremos que alguno se lesione por eso siempre tenemos qué hay que estar preparados. Serje estuvo muy bien, es lo esperado, la respuesta de Ditta fue buena. Matías muy bien, emocionalmente sirve".





