Palabras de Gallardo sobre los gases, los estruendos y la protesta

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, no fue ajeno a la situación en la que se disputó el partido contra Junior, este miércoles en la Copa Libertadores.

(Le puede interesar: La imagen de Gallardo en medio de las protestas en Barranquilla)



El DT se pronunció al final del partido sobre la situación que se vivió durante todo el día, con las protestas de ciudadanos en Barranquilla que pedían que no se jugara el partido, en el marco del paro nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Gallardo, DT de River, se toma la cara para protegerse de los gases. Foto: AFP



En el estadio Romelio Martínez, el DT y los jugadores se vieron afectados por los gases lacrimógenos que llegaban desde el exterior del escenario, donde hubo enfrentamientos.



"Es un momento complejo, uno no se puede abstraer de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable de lo que vive el pueblo colombiano, no fue normal ni en la previa ni en el partido", dijo el entrenador.





Y agregó: "Con gases lacrimógenos en el partido, escuchando estruendos, una situación anormal en todo sentido, no podemos mirar a otro lado... En esas circunstancias se jugó el partido", dijo.







River consiguió sobre el final del partido el empate 1-1 en la Copa Libertadores.



DEPORTES

Lea otros contenidos de Deportes

-Fuerte enfrentamiento entre futbolistas de Nacional con sus rivales



-Atención: nuevo fuerte golpe a la Copa América en Colombia



-Los goles de la derrota de Santa Fe en Brasil