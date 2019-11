Marcelo Gallardo reconoce la derrota: 'Hoy nos tocó perder'

"La sensación es de dolor porque estuvimos cerca del trofeo y nos quedamos sin nada," resumió el técnico Marcelo Gallardo la derrota de River Plate por 2-1 frente al Flamengo este sábado en Lima en la final de la Copa Libertadores 2019.

"Tenemos que digerir esta derrota, que es dolorosa, y tenemos que saber perder, con la hidalguía de un equipo que compitió bien durante toda la Copa y no solo en este partido", dijo



Gallardo en rueda de prensa en el estadio Monumental. Gabriel Barbosa 'Gabigol', con dos fantasmagóricos goles a los 89 y 90+2 minutos, fue el héroe de un 'Fla' que estuvo en aprietos durante todo el desarrollo y logró salvar los papeles gracias a su temible goleador, el máximo artillero de la Copa con 9 anotaciones.



"El partido lo jugamos contra un gran rival, sentimos que hicimos el partido que teníamos que hacer. El poderío de Flamengo lo supimos anular y después nos costó en el segundo tiempo tomar buenas decisiones para que no nos agarraran como sucedió en esos últimos cinco minutos", agregó.



"Hicimos un partido muy muy bueno, pero nos faltó algo en el final. Tuvimos esas dos jugadas desafortunadas, por supuesto que fueron por mérito de Flamengo que supo resolverlas en ataque, pero nos vamos dolidos porque se nos escapó el título en el final", remarcó.



Con la victoria, el Flamengo se hizo acreedor a un premio de 12 millones de dólares y firmó su presencia en los Mundiales de Clubes de la FIFA Catar-2019, previsto en diciembre, y China-2021, en el que competirán 24 equipos por primera vez.



"Nos ha tocado muchas veces ganar y hoy nos tocó perder. Estábamos a nada de ganar, competimos contra un rival que venía con muchas luces y nos plantamos en la cancha de muy buena manera, como el equipo que éramos, un equipo campeón", sostuvo 'el Muñeco'.



El "millonario" perseguía su quinta Copa Libertadores tras las ganadas en 1986, 1996, 2015 y 2018, las dos últimas bajo la dirección técnica de Gallardo, quien como jugador del club ganó la de 1996. El capitán de River, el defensor central Javier Pinola, explicó que el vestuario "está sumido en mucho dolor" y valoró el esfuerzo físico del equipo para lograr someter con la pelota durante casi 80 minutos al "Mengao".



"Se hizo un esfuerzo grande durante todo el partido y la victoria se nos escapó en esos minutos finales, en esa última jugada. No tengo palabras para hablar de esta derrota, porque el dolor que siento es tan grande como el de todos mis compañeros, como el de todos los hinchas", puntualizó el veterano defensor.



