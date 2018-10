'Los periodistas intentan hacer daño porque no saben jugar': Marcelo

Marcelo, lateral del Real Madrid, tras la victoria de su equipo 2-1 contra el Viktoria Plzen, este martes en la Liga de Campeones, dio unas fuertes declaraciones a los medios de comunicación que estaban en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

⚡️¡ALTA TENSIÓN!⚡️ TREMENDO PIQUE de Marcelo con los periodistas tras el partido ¡Lo vemos en #ChiringuitoMadrid, NO TE LO PIERDAS! pic.twitter.com/Twrz5WrrJU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2018

El brasileño aseguró que “es duro cuando no ganas, pero de crisis habláis vosotros que intentáis hacer daño a este vestuario, todos los periodistas intentáis hacer daño, igual es envidia porque no sabéis jugar al fútbol". Todo por ser consultado de la crisis de resultados y de juego que vive el Real Madrid.



Marcelo también respaldó a su entrenador, Julen Lopetegui, quien viene seriamente discutido desde todos los sectores: “Lopetegui en el Camp Nou? Maravilloso, para mí está haciendo un trabajo estupendo”.



Consultado por su estado de salud tras salir lesionado durante el juego de la Liga de Campeones, el lateral dio un parte de tranquilidad, pero apuntó a los jueces: "Ahora me encuentro bien, tuve un golpe duro. Ese tipo de entradas no se pueden dar. Los árbitros tienen que ver esas cosas".



Finalmente, Marcelo aprovechó para desmentir los rumores que vienen desde Italia, al asegurar que tiene todo listo para irse a la Juventus: "No he escuchado ninguna oferta, no hay nadie más madridista que yo".



