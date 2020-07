Tras accidente doméstico, Muriel da parte de tranquilidad

El colombiano Luis Muriel, delantero del Atalanta, tranquilizó este martes a sus seguidores tras sufrir un accidente doméstico que "afortunadamente" no fue "nada grave" y que, pese a impedirle jugar el derbi liguero contra el Brescia, le permitirá estar en el estadio para alentar a su club.

"Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente no pasó nada grave. Esta noche (por el martes) estaré en el estadio para alentar al Atalanta y ya mañana (por el miércoles) volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me habéis demostrado en estas horas. LM9", escribió Muriel, de 29 años, en su cuenta de Instagram.



Para no arriesgar, el delantero de Santo Tomás no competirá este martesen el derbi de la región Lombardía contra el Brescia, en el que el Atalanta, cuarto con 67 puntos, puede superar al Inter de Milán y al Lazio (ambos con 68) y asaltar momentáneamente la segunda posición.



Muriel, máximo artillero del Atalanta con 17 goles, 10 de ellos marcados sin ser titular (nadie luce mejores números en Italia), sufrió un accidente en su casa y fue hospitalizado en una clínica de Bérgamo (norte) por un fuerte golpe en la cabeza.



Ya se encuentra bien y empezará este miércoles a entrenar en vista del partido del 18 de julio en el campo del Hellas Verona, en el que volverá a estar a disposición del técnico Giampiero Gasperini.

