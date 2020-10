Muriel, goles y felicidad por la victoria

Colombia derrotó 3-0 a Venezuela, en el arranque de las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Catar 2022, partido que se llevó a cabo en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla este viernes.

Una de las figuras del partido fue Luis Fernando Muriel, quien fue de los pocos jugadores que habló al finalizar el encuentro.



“Contento por la gran victoria. El equipo desde el primer minuto quería ganar. Intentamos siempre ir adelante, eso era lo importante para irnos adelante en la eliminatoria”, dijo el delantero del Atalanta.



Y agregó: “En el primer tiempo metimos los goles y eso nos do confianza para manejar el juego en la segunda parte. La confianza es clave cuando se trata de entrar a la cancha y marcar goles”.



>Muriel señaló el técnico, Carlos Queiroz, como una persona que le ayudó y le dio confianza para esta actuación.



“La confianza que medio el técnico fue clave para entrar y marcar. Después de tantos años tener la oportunidad de ser referente en la Selección me ayuda a que esa confianza crezca. Me hace bien, tengo la opción de aportar y ayudar a los compañeros más jóvenes. A pesar de pasar por un buen momento tengo esos años que me dan la experiencia”, precisó.



“No esperábamos ese partido, esperábamos un rival mucho más fuerte. En el primer tiempo puedo contar tres o cuatro ocasiones y anotamos tres. Fueron más las virtudes que tuvimos para ganar un partido que si no marcábamos esos goles se nos complicaba”, concluyó el delantero.



