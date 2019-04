‘Nuestra propuesta no fue la mejor’: Luis F. Suárez

Luis Fernando Suárez, el técnico del Junior, estaba intranquilo, tras la derrota 1-0 con Melgar, en el tercer partido del elenco colombiano por el grupo F de la Copa Libertadores y que lo deja último en la serie y con pocas opciones de clasificar a la siguiente ronda.

No sé si saber cuánto había quedado el partido de San Lorenzo y Palmeiras haya influido, no lo creo. Nosotros hablamos de la necesidad de un triunfo. Vinimos a buscar los tres puntos, pero no los pudimos conseguir. Nuestra propuesta no fue la mejor”, aseguró Suárez.



Y agregó: “Tuvimos un inicio complicado en el primer tiempo. La velocidad nos llevó a que no tuviéramos contundencia. En el segundo período ellos proponen mucho más y nosotros no fuimos eficaces en el momento que teníamos que serlo".

Suárez advirtió que analizarán lo que ha pasado, todo, con miras a mejorar para los próximos encuentros.



“En la Liga hemos tenido buena regularidad, pero en la Copa no nos han acompañado los resultados. Hay que analizar con profundidad los partidos. No tuvimos contundencia. Había que ganar y nosotros no hicimos nuestra fortaleza de poner el balón al piso. Hay que pensar en lo que viene, sin agachar la cabeza”, explicó.



