Los jugadores de Santa Fe no se rinden y creen en la remontada

Claro que perder de local 0-2 con Junior fue un duro golpe, pero en el camerino de Santa Fe hay confianza en que se puede remontar el marcador en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Suramericana, el 29 de noviembre, en Barranquilla.

“En el primer tiempo entramos desconectados y nos pasó factura el desgaste de los otros partidos. Sin embargo, creemos que en el próximo partido tenemos con qué voltear el marcador. Hay que tener fe, hay que creer en nosotros”, dijo Facundo Guichón.



Algo Similar piensa Diego Guastavino, quien advirtió que no será fácil ganar en el Metropolitano, pero que no se pierde la esperanza.

Creemos en nosotros, tenemos la confianza en la nómina y podemos darle vuelta a esta llave FACEBOOK

“Fuimos inseguros, nos costó presionar en el primer tiempo. Seguro que nos va a costar en Barranquilla, no solo por la cancha, el clima y la afición, sino porque el marcador de 0-2 no nos favorece. Creemos en nosotros, tenemos la confianza en la nómina y podemos darle vuelta a esta llave”, precisó Guastavino. Sebastian Viera, arquero del Junior, no se confía de la victoria de visitante y cree que la llave sigue abierta.



“Sacamos el arco en cero y eso es importante en una semifinal. Tenemos jugadores que saben lo que tienen que hacer. Ese 0-2 no nos dice nada, falta un partido y Santa Fe sabe jugar de visitante”, señaló el portero.



