Esto dijo Messi sobre la derrota y el futuro del DT Valverde

El capitán del Barcelona, el astro argentino Leo Messi, lamentó este jueves la derrota 3-2 ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España afirmando que "es un golpe duro".

"Es un golpe duro para nosotros sobre todo por cómo se dio, porque fuimos muy superiores, pero por errores nuestros generaron contras que fueron goles suyos", afirmó Messi en la zona mixta tras el partido disputado en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá.



"Fuimos superiores casi todo el partido pero hay que meter los goles. Entregamos dos goles en diez minutos y nos dieron la vuelta. Más allá de si es injusto o no, perdimos", insistió Messi.



El capitán azulgrana insistió en que "hicimos un gran partido y fue una lástima. Se nos fue por momentos puntuales y errores infantiles".



"Es un resultado que debimos haber cerrado antes. Fue una pena", añadió Messi, que vio como a su equipo se le anulaban dos goles tras la revisión del videoarbitraje, uno de ellos suyo.



"Es un resultado duro. Es un resultado que hace mal porque es un título y más allá de lo que se ha hablado queríamos ganar", añadió.



"Es verdad que dimos una imagen distinta a la que estábamos dando contra equipos como el Español o la Real Sociedad. Hicimos un gran partido y fue una pena", afirmó

Messi. "Tenemos que seguir trabajando intentando mejorar. Hay mucho que mejorar más allá de que no hacemos buenos partidos", añadió el capitán azulgrana, tras cosechar la primera derrota del año.



"Hoy por hoy como dije, tenemos mucho que mejorar. Dimos un paso adelante más allá de la derrota no hacemos las cosas como nos gustaría y vamos a intentar seguir el camino de antes y no cometer errores que cometemos", insistió.



Messi también mostró su apoyo al técnico Ernesto Valverde, que poco antes había admitido que la derrota volverá a hacer hablar sobre su continuidad. "Es normal que se hable, pero tenemos que seguir unidos y ser un grupo fuerte", concluyó

Messi.



AFP