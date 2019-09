'No sé si Barça hizo todo para el regreso  de Neymar': Messi

El futbolista argentino Lionel Messi concedió una inusual entrevista exclusiva en España, en la que se refirió en profundidad a su actualidad, a su permanencia en el club Barcelona y a situaciones controvertidas como la no llegada de Neymar.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil", dijo Messi al diario Sport de España, que reveló apartes de las declaraciones que se conocerán este jueves.

Neymar, junto a Lionel Messi. Foto: Reuters

"Nunca pedimos su fichaje, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Qué si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así", afirmó.



También elogió al brasileño, que fue su compañero: "Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto. Aunque destacó que el plantel actual es espectacular".



A Messi le consultaron por su permanencia en el Barcelona y respondió: "Esta es mi casa y no quiero irme. Pero quiero ganar", dijo, a propósito de la cláusula contractual que le permite abandonar el club gratis al final de la próxima temporada, en caso de que así lo decida.



"Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. (Carles) Puyol sería ideal como secretario técnico", agregó.



DEPORTES